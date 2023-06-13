محافظ الدقهلية ورئيس محو الأمية يسلمون 467 شهادة محو امية لنزلاء إصلاح جمصه

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، الدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار والمحاسب محمد سالم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية ووفد الجهاز التنفيذي للهيئة وفرع الدقهلية المرافق لهما وذلك في زيارتهم لمحافظة الدقهلية..

هذا وقد قام "مختار" و"وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار بزيارة لمدينة جمصه واستهدفت الزيارة

حضور احتفالية تسليم شهادات محو الامية لنزلاء منطقة اصلاح وتأهيل "سجن" جمصة وكذا احتفالية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصه وذلك لتسليم عدد من العاملين بالجامعة ايضا شهادات لمن تم محو اميتهم،وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا..

حيث قام "مختار"و"رئيس الهيئة " والسادة القيادات الامنية وقيادات جامعة الدلتا بتسليم عدد 467 شهادة محو امية لمن تم محو اميتهم منهم عدد 421 من نزلاء منطقة اصلاح وتأهيل جمصه وعدد 46 من العاملين بجامعة الدلتا الذين تم محو اميتهم..

واوضح "مختار" انه تم مؤخرا بمحافظة الدقهلية اعتماد خطة العمل التنفيذي لعمل فرع محو الامية وتعليم الكبار للعام 2023/2024 و تستهدف الخطة محو امية 44220 من الاميين بمراكز ومدن المحافظة..

واشار "مختار" لاهمية التوسع في فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والاحياء والقري وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة، مؤكدا علي التنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطه المختلفه لفرع تعليم الكبار لإستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم، كما اشار لضرورة الإهتمام بالخدمات الثقافيه والتوعيه الفكريه والدينيه والخدمات الصحيه العامه والصحه الإنجابية من خلال القوافل الاعلامية المشتركة..

وقال "مختار"انه تم خلال اللقاء مناقشة مدي امكانية استكمال الذين تم محو اميتهم للدراسة بالمرحلة الاعدادية وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة والتربية والتعليم، واضاف "مختار"انه تم ايضا دراسة توفير فرص عمل ملائمة لمن تم محو اميتهم من نزلاء منطقة اصلاح و تأهيل جمصه بعد انقضاء مدتهم وفقا للمهن التي تعلموها خلال المدة ..

ومن جانبه قال "رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار " ان الهيئة تعمل من خلال مظلة الحماية المجتمعية بكل طاقتها وبكافة فروعها بالمحافظات لتشجيع الاميين علي محو اميتهم من خلال الالتحاق بفصول محو الامية بجميع القطاعات الخدمية ووحدات المحليات واشار رئيس الهيئة ان لدينا نماذج مشرفة من هؤلاء الذين تم محو اميتهم حيث استكملوا تعليمهم ومنهم من حصل علي شهادة الدكتوراه وتوج نجاحهم بتولي مكانة مروموقة بالمجتمع موكدا ان ذلك دليل العزيمة والاصرار علي النجاح التي يتمتع بها المواطن المصري..

والجدير بالذكر ان وفد الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ضم كلا من الاستاذ ايهاب سعيد مدير علاقات الهيئة والاستاذه غاده فهمي مسئول الاتصال السياسي وهاني خيري مدير شئون الدارسين، والاستاذ حماد الحسيني مدير خدمة المواطنين والسادة الاساتذه، احمد عبد الجواد وسامح البرماوي والسعيد عبد الصمد وعادل بكر واحمد عبد الجواد وهشام فهيم وجيهان حامد ممثلي ادارات ديوان الهيئة وفرعها بالدقهلية.