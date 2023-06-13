مباراة كرة قدم في السودان على وقع الرصاص والدخان

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، عدد من مقاطع الفيديو، والتي توثق ممارسة عدد من الشباب والأطفال السودانيين لكرة القدم في الشوارع، وخطف مقطع الفيديو قلوب الكثيرين، يمارسون كرة القدم في منطقة بالسودان تشتعل بها الاشتباكات ويعلوها أصوات إطلاق النار.

كرة القدم تحت القصف في السودان:

وعاشت السودان الفترة الماضية، هدنة قصيرة ووقف إطلاق النار بين الجانبين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، إلا أنها انتهت لتعود أصوات الرصاصات واشتعال الاشتباكات مرة أخرى، بعد أن عاش السودانيون فسحة نادرة بالحياة، وعادت الاشتباكات مرة أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتحت وقع الاشتباكات والضربات وإطلاق النار، ظهرت مجموعة من الشباب يمارسون الرياضة تحت وقع أصوات الرصاص، والتي علت في كل مكان، لكن لم يهزم الشباب بهذه الاشتباكات وأصوات الرصاص التي كانت مرتفعة في محيط ملعب المباراة واستكملوا المباراة من دون أي تأثير سلبي..

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة، أن الشباب مارسوا كرة القدم ويتبادلون مراكز اللعبة مع بعضهم البعض بحماس ونشاط كبير، إلا أن الدخان الكثيف وأصوات الرصاص كانت هي الشيء السلبي بها والتي كانت في محيط الملعب داخل أحد الأحياء السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم.

مقطع فيديو متداول لشبان يلعبون كرة القدم في #السودان وسط دوي القصف الجوي والمدفعي #الحدث pic.twitter.com/nhaJK2azYp — ا لـحـدث (@AlHadath) June 13, 2023

وخطف هذا الفيديو قلوب الشباب السودانيين، بعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق البعض للحديث عن الظروف السيئة التي يعيشها هؤلاء الشباب وسط أصوات ضرب النار والاشتباكات العنيفة بين الجانبين، قوات الدعم السريع من جانب، والجيش السوداني من جانب آخر.

يعاني الشعب السوداني، وبفعل الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني،كثيرًا من بعض الأمور، كنقص الغذاء والنزوح من بلادهم ونقص الأغذية وعدم توفير السلع وغلاء الأسعار، وذلك عقب بداية التوترات والحرب القائمة.

الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني:

وأكد الدكتور رفعت ميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، أن الشعب السوداني يعاني النقص الحاد في الأغذية، وهذه أزمة كبيرة ولابد من توقف النزاع الدائر بين القوات في السودان، حتى لا يكون هناك تفاقم لأزمة الأغذية في الشهور المقبلة.

ويُذكر أن الحرب بدأت في السودان واشتعلت بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان (الجيش والدعم السريع)، 15 أبريل الماضي.