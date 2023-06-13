صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

وجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية بالبحر الأحمر استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وعقد الدكتور إسماعيل العربي اجتماعا موسعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية

وذلك لمناقشة الأوضاع و وضع الخطط اللازمه لتأمين اجازه عيد الاضحى.

واعلن رفع حالة الطوارئ بالمديرية مؤكدا علي وضع خطه مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ،والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال فتره العيد والتأكد من توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها ومضاعفة ادوية الطوارئ باقسام الاستقبال والطوارئ وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة

كما وجه بانتشار الفرق الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية وفرق التثقيف الصحي في شتي الميداين و اماكن تجمعات المواطنين

بتلافي اي سلبيات و معوقات وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق افضل النتائج

و شدد علي ضرورة ارضاء المنتفعين وتقديم كافة الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة

تزامناً مع بدء امتحانات الثانوية العامة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لانهاء الاستعدادات النهائية لبدء ماراثون الثانوية العامة بالمحافظة.

أعلن الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من عمليات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق غداً الإثنين.

وأكد مدى حرصه على تقديم كافة الدعم الطبي للطلاب والمدرسين أثناء امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات الطبية التي تنسقها مديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر.

وأشرفت الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة ايريني معوض مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، بتنظيم تدريبات لمشرفي اللجان الطبيه على كيفية التعامل السريع مع الطوارئ التي قد تحدث أثناء سير الامتحانات وكيفيه التعامل معها حرصا على خلق جو هادئ ومنتظم أثناء سير الامتحانات.

وفي إطار الحفاظ على تركيز الطلاب وعدم تشتتهم أثناء الامتحانات قام فريق طبي من إدارة المتوطنه تحت إشراف الدكتور محمد السيسي مدير الاداره بعمل رش و تطهير لكافة لجان الامتحانات

وأكد الدكتور اسماعيل العربي، أن التأمين الطبي للطلاب والمدرسين سيتم على أعلى مستوى بالمدارس التي يتم فيها انعقاد امتحانات الثانويه العامه حرصا على المصلحة العامة للطلاب بالمحافظة.