مبابي يصدم ريال مدريد

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صدمة قوية لإدارة ريال مدريد، بعدما أكد اللاعب عن سعادته باللعب في البي أس جي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد شددت على أن كيليان مبابي أخطر إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته بشكل رسمي في عدم تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لديه رغبة قوية في اللعب لريال مدريد خلال الموسم الجديد، بعدما رفض الانضمام للفريق الإسباني مع بداية الموسم المنصرم.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر الصحيفة الفرنسية بشأن رغبته في الانتقال لريال مدريد، وعلق عليها:" أكاذيب، أؤكد ما قلته في وقت سابق عن رغبتي في الاستمرار خلال الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، المكان الذي أشعر فيه بالسعادة".

مبابي وبيان صادم لـ باريس

نشر كيليان مبابي بيانًا أكد فيه أنه راسل إدارة نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي في يوم 15 يوليو من عام 2022 بإنه لن يقوم بتفعيل بند تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.

وأضاف أن الرسالة المرسلة "خطاب يوم أمس" كان هدفها تأكيد الأمر بعدما أبلغ النادي بذلك شفهيًا في وقت سابق.

مبابي والريال

أصبح مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي مشكوك فيه داخل باريس سان جيرمان، خاصًة بعدما أعلن اللاعب عن عدم رغبته في التجديد للنادي العاصمي، والتفكير في خوض تجربة جديدة بنادي آخر.

وكان تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان يتضمن بند مثير للجدل يقضي برحيل اللاعب وعدم استمراره حتى نهاية تعاقده المقرر له صيف 2025.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا طيلة المواسم السابقة بجانب رحيل عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الماضية جعل اللاعب يتخذ قرارًا بعدم الاستمرار داخل حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما شددت على أن مبابي رفض تفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، مما يجعل اللاعب يرحل عن البي أس جي بشكل مجاني عقب نهاية الموسم المقبل.