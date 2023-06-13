العدالة الاجتماعية العالمية على طاولة قمة عالم العمل بجنيف

تنطلق يومي 14 و15 يونيو، قمة عالم العمل المنعقد في جنيف بسويسرا، تحت شعار " العدالة الأجتماعية للجميع".

أعلنت شبكة تلفزيون الصين في جنوب إفريقيا، عن حضور سيريل رامافوزا، قمة عالم العمل، لمناقشة وضع العدالة الاجتماعية للجميع في بلاده.

سيحضر عدد من رؤساء العالم، لمناقشة الوضع حول العالم، ومن أجل عمل متزايد ومنسق ومتماسك لصالح العدالة الاجتماعية، وفرصة لمناقشة مبادرة التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، التي رحب بها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي خلال جلسته 347 مارش 2023، حسبما ذكرت منظمة العمل الدولية.

القمة ستركز علي الدور المحوري للعدالة الاجتماعية، في بناء عالم أكثر استدامة وإنصافًا، يُثريه نقاش حول الاستراتيجيات التي سيتم وضعها من أجل تعزيز العمل المشترك، أقوى وأفضل تنسيقًا للنهوض الاجتماعي العدالة وضمان اتساق السياسات.

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح اليوم الأحد، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلازل مختلفة تضرب جنوب أفريقيا

وفي أغسطس 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرج. وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.

وفي سياق آخر، ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني أن سلسلة من الزلازل ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 5.3 درجة، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان أمس السبت.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" أن الزلزال الأكثر قوة، وقع في الساعة الواحدة و31 بعد ظهر السبت، في بلدة "سانديمين"، على بعد 28.8 كيلومتر شمال شرق مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "بينجتونج"، ووقع مركز الزلزال على بعد 10.3 كيلومتر تحت الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء الزلازل.

وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب تايوان في 11 فبراير الماضي.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 23.38 درجة شمالا وخط طول 121.66 درجة غربا.

ووقع زلزال آخر بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل شرق تايوان في 15 ديسمبر الماضي.