75 عمل فني بمعرض 3 دقات في دار الأوبرا

يستعد د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا، لافتتاح معرض فني جديد بعنوان "3 دقات " بمشاركة ثلاث فنانات وهن سارة تركي ، نهى أحمد وصفاء صبيح وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس 15 يونيو بقاعة زياد بكير، ومقرر أن يستمر حتى الأحد 18 يونيو .

ويجمع معرض حوالي 75 لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب ، الألوان الزيتية، الاكريلك، الوان المايكا ، الریزن والميكس ميديا .

وقد تم اختيار اسم المعرض ليس تعبيرا عن محتواه لأن اللوحات لا تنتمى الى فكرة ورؤية فنية واحدة ولكن تعبيرا لما يضمة المعرض من حب ما بين ثلاث فنانات مختلفين فى الرؤى والأفكار قرروا التنافس بكل حب وود وهن سارة عبد الرحمن تركى التى تستخدم تكنيكات الديكوباج في الرسم .نهي أحمد حشاد التى تهوى الفن التشكيلي وتعمل في مجال الديكورات والهاند ميد وصفاء صبيح التى تهوىالرسم والفن التشكيلي بمختلف مدارسه وانواعه مثل التجريدية والسيريالية .