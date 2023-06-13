بتول بني تتخطى المليون مشاهدة بأغنية «عجقة مشاعر»

نجحت أغنية «عجقة مشاعر» للمطربة السورية بتول بني نجمه ذا فويس، فى تحقيق نسبة مشاهدة الأغنية لحين ذات الوقت إلى أكثر من مليون مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

صدي إيجابي

ويشار أن نال كليب «عجقة مشاعر» فور طرحه ثناء وأرضاء المتابعين، مما حقق صدى إيجابى ملحوظ وردود فعل يتزعمها إشادة عدد كبير من رواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

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وجدير بالذكر بأن كليب «عجقة مشاعر»، من كلمات الشاعر زياد جديد وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا وصولو جيتار جوزيف دمرجيان وإدارة رقمية خبريه ميوزيك.

بتول بني

وفى سياق مختلف أحيت مؤخرًا الفنانة بتول بنى، سلسلة من الحفلات الناجحه فى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة النجم اللبنانى مروان خورى.

ونشرت بتول، مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية على الفيسبوك والإنستجرام، ونالت على إعجاب وتفاعل عدد كبير من الممتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

ويذكر أن الفنانه بتول بنى تستعد لمشاركتها الأولى في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الهاشمية الأردنية من العام ذاته، بجانب نخبه وكوكبة من مطربى الوطن العربى.

وكانت نجحت أغنية "عرفت تنقي " للفنانة بتول بني، في تجاوز أكثر من مليون مشاهدة فى أول ثلاثين يومًا من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومازالت فى تزايد مستمر.

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وتتمحور أغنية "عرفت تنقى" بأيقاع رومانسي ، تناسب حفلات الزفاف والأعراس،حيث تحمل الأغنية اللهجة اللبنانية من كلمات اميل فهد و الحان وسام الأمير وتوزيع موسيقي وليد القبلان والعمل من إنتاج شركة ارابيان نايتس انترتيمنت.

وتقول مطلع كلماتها الآتى :

ياعريس نيالك انطرت ولاقيت ال كانت ع بالك صارت عروس البيت ياعروستنا الحلوة لابقلك الفستان جمالك بيضوي الأبيض إلك خلقان , عرفت اتنقي برافو عليك امك صلتلك شو بدك أحلى من هيك ماحدا متلك ياعروس شوفي شو عملتي جننتي الكل وماسألتي جننتي الكل وماسألتي.

على الجانب الآخر، تستعد نجمة برنامج ذا فويس بتول بني، لإطلاق عملها الجديد الذي يحمل عنوان "سود عليه " خلال الأيام القليلة القادمة عبر جميع المنصات الرقمية الخاصة بها ومن المتوقع ان ينال العمل انتشار واسع عبر المنصات الرقمية لما يحملة من رسائل كوميدية خفيفة الظل .

نجمة برنامج ذا فويس حققت العديد من النجاحات المهمة على صعيد احياء الحفلات حيث احييت العديد من الحفلات كان اخرها في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وهولندا وكندا للجاليات العربية.

ومن جهه ثانيه أحييت النجمة بتول بني مجموعة كبيرة من حفلات الزفاف فى سوريا وجمهورية مصر العربية بمشاركة العديد من نجوم الوطن العربى كان آخرها بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى والنجم السورى حسين الديك .