زيدان: ليس الوقت المناسب لقيادة فرنسا

شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن تدريب منتخب بلاده خلال الفترة الحالية ليس المناسب، خاصة بعدما جدد المدرب ديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، عقده مع الاتحاد الفرنسي عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر لقب كأس العالم قطر 2022 لصالح نظيره الأرجنتيني، بعدما حسمها الأخير بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

وأوضح زيدان أنه عندما كان في فريق كان كان يحلم باللعب لبوردو، وبعدها يوفنتوس ومن ثم ريال مدريد.

وأكد أنه لم يخطط لأي شئ بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وعندما توليت تدريب ريال مدريد وتوجت بالكثير من البطولات كنت بحاجة للراحة والتنفس بعض الشيء.

تصريحات زيدان

تحدث زيدان في تصريحات صحفية لـ "جول" حيث قال: "تحدثت في كثير من الأوقات إنه عندما تدرك قيمة منتخب فرنسا كلاعب، وتصبح مدربًا، فمن الطبيعي التفكير في قيادته، لكن في الوقت الحالي لم مناسبًا تولي قيادة الديوك".

وتابع زيزو تصريحاته: "عندماكنت لاعبًا في فريق كان، كنت أبحث عن الانتقال لبوردو، وبعدها يوفنتوس ومن ثم ريال مدريد؛ لأنه كل مرة كانت التجربة مختلفة وأقوى".

وأضاف: "نحن نسمى هذا بالطموح، فقد كنت بصفة مستمرة طموحًا وآمنت بنفسي دائمًا، لذلك أنا مندفع".

وأكمل زيدان تصريحاته: " لا أخطط لشيء بشكل عام في حياتي خلال الفترة الحالية، فقط أفعل ما أحس وأشعر به".

وأردف: " مرحلتي الأولى في ريال مدريد، قدمنا موسمين ونصف وفزنا بالعديد من الأشياء وكنت في حاجة للتنفس والراحة".

وأضاف: "بعد ثمانية أشهر، وعقب التوقف كانت التجربة مفيدة كثيرًا بالنسبة لي على المستوى الشخصي، تواصل معي الرئيس وعدت مرة أخرى على الفور".

وأتم زيدان تصريحاته: " انا أفعل الأمور بشكل غريزي، لا أحسب كل ذلك

، كان يمكنني أن أقول لنفسي (لقد فعلت ما فعلت، لماذا تعيدونني؟ لماذا تأخذ هذه المخاطرة بعدم النجاح؟)".

زيدان يكتب التاريخ مع ريال مدريد

نجح زيدانالدين زيدان في كتابة التاريخ مع ريال مدريد، حيث حقق عدد من الألقاب القارية والمحلية ولعل أبرز هذه البطولات الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا 2016، و2017، و2018.