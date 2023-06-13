تسهيلات جديدة في دخول المملكة السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة 

أعلنت وزارة السياحة السعودية، منح تسهيلات جديدة في دخول المملكة، لحاملي تأشيرات الزيارة مع بعض الدول.

وأكدت وزارة السياحة السعودية، أنه يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة "الشنجن" وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية، من خلال موقع وزارة الخارجية لزيارة المملكة.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وشددت وزارة السياحة السعودية، على أن هذه التأشيرة السياحية، لا تتيح آداء فريضة الحج، كما لا تتيح آداء العمرة أثناء موسم الحج، ولا يمكن لحامليها آداء المناسك خلال الموسم.

وقد اختتم مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين فعاليات دورته العاشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، بمشاركة مصرية متميزة.

يذكر أن عدد الدولة المشاركة بالمؤتمر بلغ 26 دولة، وعدد المستثمرين المشاركين بالمؤتمر 3500 مستثمر، وعدد المتحدثين بلغ 150 متحدث بالجلسات الحوارية، على أن يقام المؤتمر في نسخته الحادية عشر بدولة الصين في عام 2025.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد بدأت بتقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض ، تتلخص في عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة ، حيث أكدت ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي ، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد 4 يونيو 2023، هو الموعد الأخير لـ إصدار تصريح عمرة، حيث يعتمد المعتمرين على إصدار تصريح عمرة على تطبيقات محددة، منها تصريح عمرة توكلنا، وتطبيق اعتمرنا.

وكان قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، حيث تجاوزت الأعداد 11.5 مليون مسافر من بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال تحت شعار «خدمتكم شرف»، الذي انعكس على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة.