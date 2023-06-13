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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

القروض الزراعية تتجاز 42.5 مليار جنيه بفائدة 5%

علاء فاروق رئيس البنك
علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وساهمت بشكل كبير في تنمية قطاع الزراعة 

مشيرًا أن البنك الزراعي المصري كان داعما بشكل كبير لجهود الدولة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية 

وأشار فاروق أن البنك يعمل على دعم صغار المزراعين لتحقيق التنمية الزراعية حيث بلغ إجمالي القروض الزراعية الممنوحة للمزراعين منذ 2021 حتى مايو 2023 نحو 42.5 مليار جنيه بفائدة 5% باجمالي 972 الف قرض.

وأضاف: " يساهم البنك الزراعي المصري بشكل كبير في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغ إجمالي القروض الموجهة لدعم هذا القطاع نحو 43,224 مليار جنيه بنسبة 76% من حجم المحفظة فيما بلغ حجم تمويل الشركات الكبرى العاملة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي نحو 12,4 مليار جنيه لتمويل 143 شركة.   

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البنك الزراعي المصري بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون

وأوضح فاروق أن البنك قام  بإطلاق مبادرتين لإسقاط وتسوية الديون المتعثرة في 2021 بإجمالي أكثر من 10 مليارات جنيه واستفاد منها مئات الآلاف من العملاء بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على العمل والانتاج 

وتابع أن البنك يشهد تطورا كبيرا على مستوى كافة القطاعات من بينها تطوير أكثر من 300 فرعاً بالقرى في جميع المحافظات، منها نحو 65 فرعاً بقرى "حياة كريمة" ونشر 1170 ماكينة للصراف الآلي بالقرى الريف المصري منها نحو 250 ماكينة بقرى حياة كريمة واصدار 3,17 مليون بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا وعدد 421 ألف بطاقة ميزة معاشات، واصدار عدد 2,3 مليون كارت ميزة - الفلاح وتوزيع وتسليم 1,3 مليون كارت.

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