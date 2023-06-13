توريد 170 ألف طن من الأقماح بالشون والصوامع في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح بلغ 170 ألف و143 طناً و 169 كيلو جراماً حتى الآن.

ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار، بالشون والصوامع والهناجر بالتنسيق بين مديريتى التموين والزراعة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار، موجها بضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

تشكيل لجان متابعة لمراقبة أعمال توريد الأقماح بالفيوم

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة أعمال توريد الأقماح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، مشددا على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولاً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث يدخل القمح فى صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخري، لافتاً إلي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياة الري ويحسن الجودة ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.