عرض "دعاء الكروان" لفرقة قصر ثقافة العقاد بأسوان

يشهد قصر ثقافة العقاد ولمدة سبعة أيام العرض المسرحي "دعاء الكروان" عرض غرفة "تجارب نوعية" لفرقة قصر ثقافة العقاد.

العرض تأليف بكرى عبد الحميد، سينغرافيا و إخراج خالد عطالله، بطولة حسن فهمى، محمد موسى، نادين محمد، شيماء رجب، أميرة موسى، فاطمة طارق، أسامة عبد الراضى، حبيبة موسى، كرستين سبحة، حاتم فاروق، محمد خيرى، حنين حسن، أيه أحمد تدور أحداث العرض حول لوحه منحوتة فنية فى قلب قاعة بقصر ثقافة العقاد عن الحب والانتقام، ما بين ما هو كره وحب من خلال الاحداث الرئيسية للرواية التى يتناولها الكاتب بكرى عبد الحميد بشكل تجريب وقام بالتجريب عليها اكثر مخرج العرض، من خلال أمنة التى تخرج من مخيلتها كل الأحداث، وتصدمنا بها من خلال صراع مابين الواقع والخيال ومن خلال هنادى الأخت المقتولة بخيوط الحكاية، والمقتولة بالحب والمقتولة بسلطة الذكورية، ومن هنا تتحول مشاهد الرواية الاساسية إلى صراع على الحب والانتقام بين هنادى وأمنة والمهندس والخال والأم والكروان الذى يتحول الى قارع طبول داخل أحداث الرواية.

جاء العرض أمس بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة اسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.