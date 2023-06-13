ايكومبو تستهدف الحصول على جولة استثمارية بقيمة 10 مليون دولار في الخليج

أعلنت شركة ايكومبو الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية الاجتماعية، استهدافها جولة استثمارية بقيمة ١٠ مليون دولار في الخليج بنهاية عام ٢٠٢٤، و قال فارس سنيور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايكومبو، إنهم يسعون خلال الأيام القليلة المقبلة للتوسع في السوق السعودي والعماني، في إطار خطتهم التوسعية في الخليج ومن ثم الوطن العربي، حيث بدء شراء عدد من المخازن على الأرض في هاتين الدولتين، ليكونوا مركز لتوزيع المنتجات وبيعها في هذه الدول.

وتسعى ايكومبو المنصة الرائدة في التجارة الإلكترونية الاجتماعية، إلى تغيير مشهد التجارة الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، لاستكمال قصة نجاحها التي بدأت باستثمار متواضع قدره 500 دولار، لتتحول في غضون عام واحد إلى شركة تحقق مبيعات تتعدى المليون دولار اعتمادا على الاستثمار الذاتي ودون الاعتماد علي أي استثمارات خارجية، و تمكين الآلاف من التجار والبائعين الاجتماعيين في أسواق مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تسهل لهم المنصة عملية الحصول على المنتجات وبيعها بسهولة ويسر.

وتعمل إيكومبو على توفير حلول مختلفة لزيادة مبيعات التجار وتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار الجملة، وذلك لتسهيل بدء أصحاب المتاجر الإلكترونية في عملهم دون الحاجة لرأس مال كبير، بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال لدعم نمو الأعمال بشكل فعال بدون بذل مجهود كبير وجعل عملية إدارة التجارة الإلكترونية أسهل وأذكى.

و توفر منصة إيكومبو سهولة الاستخدام وتطبيقات أحدث التكنولوجيا للبائعين الاجتماعيين لإدارة متاجرهم عبر الإنترنت وتتبع الطلبات والتواصل مع العملاء. توفر المنصة أيضًا معالجة دفع آمنة ودعم عملاء موثوق به، مما يضمن تجربة تسوق سلسلة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ايكومبو دعمًا ماليًا وتعليميًا للمسوقين المبتدئين.

يقول الرئيس التنفيذي لإيكومبو، فارس سنيور: "تمكين رواد الأعمال ومساعدتهم في نمو أعمالهم هو في صميم مهمتنا. نوفر الأدوات والخدمات اللازمة لدعم رحلتهم، بدءًا من توفير المنتجات والتخزين والتغليف والشحن، فضلاً عن دعم الجهود التسويقية وتوفير الدعم المالي. توسعنا في أسواق جديدة يعكس التزامنا بتمكين الأفراد وتعزيز نمو التجارة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

هذا وتأسست إيكومبو في بداية 2022 على يد رواد الأعمال المصريين فارس سنيور وعبدالله البربري. يتمتع كل منهما بخلفية قوية في مجال التسويق بالعمولة والبيع الاجتماعي، وقد قامت إيكومبو بتحويل مشهد التجارة الاجتماعية من خلال نهجها المبتكر وخدماتها الشاملة. بتركيزها على تمكين البائعين الاجتماعيين الطموحين، توفر إيكومبو مستودعًا رقميًا ومنصة افتراضية تلبي الاحتياجات الفريدة للتجار والموردين، مما يسهل وتسريع عملية التجارة الإلكترونية بأكملها.

و يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، فارس سنيور، خبيرًا في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، حيث يمتلك أكثر من 14 عامًا من الخبرة. يعود الفضل لفارس بتجربته العملية في الأدوار الرئيسية التي لعبها في شركات مشهورة مثل شيري اند بيري و بيكسل ارابيا واسمه الذي حققه على مر السنين كأفضل المسوقين بالعمولة لأكبر الشبكات الدولية والإقليمية للتسويق بالعمولة. يجلب فارس خبرته القيمة ورؤيته إلى ايكومبو، مما ساهم في نموها السريع وتأثيرها الكبير على الصناعة.

تاريخ نجاح إيكومبو الملفت والتزامها بتمكين البائعين الاجتماعيين قد جعلها منصة رائدة في مجال التجارة الاجتماعية. من خلال خططها للتوسع والابتكار المستمر، تهدف ايكومبو إلى أن تصبح الخيار الأكثر ثقة والاختيار الاول للتجار والبائعين الاجتماعيين / المسوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تظل الشركة ملتزمة بتشكيل مستقبل الصناعة وتحسين جودة حياة الأفراد على طول الطريق.

من خلال توفير فرص للأشخاص لتغيير حياتهم من خلال منصة إيكومبو، تساهم الشركة في الرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع بشكل أوسع، وتجلب العملات الأجنبية إلى السوق المصرية وتعلم المسوقين الطامحين الجدد المهارات اللازمة لبدء رحلتهم في مجال البيع الاجتماعي. يُعلّم إيكومبو الآن ويخدم ويدعم أكثر من 6000 مسوّق وتاجر.