أمازون تعلن عن أفلام ومسلسلات برايم فيديو الجديدة ليونيو 2023

طرحت أمازون مصر مجموعتها المرتقبة من الأفلام والمسلسلات لشهر يونيو 2023، والخاصة بخدمة أمازون برايم فيديو - Amazon Prime Video ، والتي تقدم محتوى عالي الجودة وقصص أصلية من أشهر الأفلام والمسلسلات العالمية الأصلية، والمرخصة على أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة البث وأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها.

تقدم أمازون في شهر يونيو تشكيلة رائعة من الأفلام والمسلسلات وأعمال الإثارة والتشويق وكذلك الأعمال الدرامية والرومانسية رفيعة المستوى التي تميزت بحضور قوي لأشهر النجوم والممثلين العالميين وسلطت الضوء على قضايا مختلفة ومغامرات ومؤامرات غامضة وغيرها.

أمازون برايم هو برنامج عضوية يجمع بين التوفير ووسائل الراحة والترفيه، كل ذلك في عضوية واحدة. فالعضوية تقدم خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، والتوصيل المجاني والسريع، وآلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية لمشاهدتها على الفور، والبرامج الأصلية الحائزة على جوائز، ومحتوى العاب المجاني، كله في مكان واحد. يمكن الاشتراك في برايم مجانًا لمدة 30 يومًا، والاستمتاع بمزايا التسوق والترفيه التي تقدمها العضوية ويمكن الاستمرار في العضوية بعد الشهر المجاني ب29 جنيه مصري شهريًا . ويمكنك الانضمام إلى أمازون برايم من خلال الباقات الخاصة بك إذا كنت من عملاء أورانج (Orange).

نظرة عامة على مجموعة أفلام ومسلسلات أمازون "برايم فيديو" الجديدة

Tom Clancy’s Jack Ryan: الموسم الرابع

وأعلنت أمازون أخيرًا عن الموسم الرابع والأخير للمسلسل الذي يحظي بشعبية هائلة "Tom Clancy’s Jack Ryan"، والذي يعرض يوم 30 يونيو 2023، حيث يظهر الشخصية الرئيسية في مهمته الأكثر خطورة: مواجهة عدوٍ داخلي وخارجي. وبصفته المدير المساعد الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية، يتولى جاك رايان مهمة كشف الفساد الداخلي، حيث يكشف سلسلة من العمليات السرية المشبوهة التي من شأنها أن تعرض الدولة للخطر. وفيما يحقق جاك مع فريقه في مدى الفساد الذي يواجههم، يصلوا إلى حقيقة أسوأ بكثير - اندماج عصابة مخدرات مع منظمة إرهابية - ليكشف في النهاية مؤامرة أخطر على الوطن تختبر ثقة بطلنا في النظام الذي كان يكافح دائمًا لحمايته.

المسلسل من بطولة جون كراسينسكي في دور جاك رايان، وويندل بيرس في دور جيمس جرير، ومايكل كيلي في دور مايك نوفمبر، وبيتي جابرييل في دور القائم بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية إليزابيث رايت، وتعود آبي كورنيش في دور كاثي مولر. وانضم إلى طاقم العمل هذا الموسم مايكل بينا في دور دومينجو شافيز ولويس أوزاوا في دور تشاو فاه.

"Tom Clancy’s Jack Ryan" من إنتاج مشترك بين Amazon Studios وشركة Paramount Television Studios وشركة Skydance Television، مع المنتجون التنفيذيون للمسلسل أليسون سيجر، وأندرو فورم، وجون كراسينسكي، وبراد فولر، ومايكل باي، وجون كيلي. وبالإضافة إلى ذلك، يشترك توم كلانسي وشركة Skydance Television، ديفيد إليسون، ودانا جولدبرغ، ومات ثونيل في إنتاج الموسم الرابع كمنتجين تنفيذيين، إلى جانب فون ويلموت، ميس نيوفيلد، وكارلتون كيوز.

فيلم ماديلين

بالنسبة للباحثين عن خليط متكامل من الدراما والإثارة والتشويق، يمكن مشاهدة Medellin، الذي يعرض في 2 يونيو 2023. لإنقاذ شقيقه الأصغر من عصابة خطيرة في ميديلين، في كولومبيا، يضع رضا (رمزي بيديا) خطة بسيطة ولكن مجنونة تمامًا: جمع فريق ووضع خطة للهجوم على كولومبيا. ولكن ستخرج هذه المغامرة المجنونة عن السيطرة عندما يقرر خطف ابن زعيم العصابة من أجل مبادلة حياته بحياة أخيه.

يستند هذا الفيلم الفرنسي الأصلي إلى فكرة فرانك جاستامبيد الأصلية، وشارك في كتابته جاستامبيد وتشارلز فان تيجيم الذي كان من أهم اعماله مسلسل Validé ، وأنتجته شركةKowloon Film (إيريك ألتماير ونيكولاس ألتماير).

فيلم Culpa Mia

أما الباحثين عن الأفلام العاطفية، يستطيعون مشاهدة Culpa Mia، الذي يبدأ عرضه يوم 8 يونيو 2023. وتستكشف هذه القصة المؤثرة قصة حب فتاة في السابعة عشر من عمرها، حيث تضطر Noah لترك بلدتها وحبيبها وأصدقائها والانتقال إلى قصر ويليام ليستر، زوج والدتها الغني الجديد. Noah فتاة في السابعة عشر من عمرها فخورة بنفسها ومستقلة، ولذلك فهي ضد العيش في ترف ورفاهية القصر. وهناك تلتقي بأخيها غير الشقيق الجديد وتتصادم شخصياتهما القوية بوضوح منذ البداية. وسرعان ما تكتشف Noah أن صورة الابن المثالي التي رسمها نيك لنفسه تخفي وراءها قصة حياة مليئة بالقتال والمقامرة وسباقات السيارات غير القانونية، وهو بالضبط ما كانت تهرب منه دائمًا.

وعلى الرغم من الهوة الواسعة بينهما، يبدأ كل منهما بالانجذاب نحو الآخر وسرعان ما تصبح علاقتهما رومانسية. فلا تمنعهما المنافسة المستمرة ولا معارضة من حولهما من الوقوع في الحب في علاقة سرية وجنونية. ولكن سيضع كلًا من “نيك” صاحب الماضي المضطرب وNoah صاحبة الحاضر العاصف حياتيهما وحبهما المحرم على المحك.

الفيلم الأصلي الجديد Culpa Mia من إنتاج شركة Pokeepsie Films التي سبق أن أنتجت Veneciafrenia، و30 Coins، وThe Bar، بالتعاون مع المنتجين أليكس دي لا إجليسيا وكارولينا بانج والمخرج وكاتب السيناريو دومينجو جونزاليس.

The Grand Tour: Eurocrash

وتأخذنا الحلقة الخاصة The Grand Tour: Eurocrashالتي تعرض يوم 16 يونيو 2023، في رحلة مختلفة تمامًا، حيث يتوجه جيريمي، وريتشارد، وجيمس إلى أوروبا الوسطى في رحلة برية لم يفكر فيها أحد من قبل، وفي سيارات لا يحلم بها أحد أبدًا.

تأخذهم هذه الرحلة الرائعة على مسافة 1400 ميل من جدانسك في بولندا، عبر سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا. يجربون معًا بعض من سباقات الفورميولا 1 على الطريقة السوفيتية، ويتعرضون لهجوم خطير بالقوس والسهم، ويستأجروا سائق سيارات سباق مشهور، ويشاركون في سباقات مذهلة تشبه سباقات أفلام "Fast and Furious."

وتأتي هذه الحلقة الخاصة بعد آخر عمل لهم، "A Scandi Flick"، وسوف يتم إطلاقها قبل مغامرتهم التالية التي انتهوا للتو من تصويرها في موريتانيا.

وتتميز خدمات البث التي تقدمها أمازون برايم فيديو بالجودة العالية والمحتوى الأصلي لخدمة أكبر عدد ممكن من الجمهور مع تقديم بعض أشهر المسلسلات والأفلام في العالم والتي تأتي من بطولة أكبر النجوم في قطاع السينما.