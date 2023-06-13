نضال الشافعي ونانسي صلاح يعودان لتصوير "13 تموز" فى الجيزة

تعود أسره فيلم “13 تموز” بطولة النجم نضال الشافعى، لتصوير باقى المشاهد المتبقية فى أحدى الإستوديوهات بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف، نظراً لانشغال أبطاله وارتابطهم بأعمال فنية أخرى.

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وتجمع المشاهد نضال الشافعي بالفنانة نانسي صلاح والفنان حجاج عبد العظيم.

وقال منتج العمل أنه يتبقي يومين تصوير، ثم يدخل بعدها غرفة الرقابة لوضع اللمسات النهائية من مراحل المونتاچ والمكساچ والموسيقي التصويرية وغيرها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائى قريبًا.

حجاج عبد العظيم

وأضاف أن الفيلم رعب مصرى بشكل عالمى، ويناقش قضية السحر والشعوذة والخير والشر.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، حول الفنانه نانسى صلاح التي تقدم شخصية "سلمى"، والتى تتعرض لأزمة نفسية بسبب وفاة عريسها يوم حفل الزفاف، ثم يقوموا أهلها بعرضها على دكتور نفسانى ووقتها تتعرف على الفنان نضال الشافعي والذى يقدم شخصية "مأمون"، وتنشأ بينهما قصة حب ويتزوجوا ثم تكتشف أنه شخص غريب مثل الشيطان ومن هنا تدور الأحداث.

نانسي صلاح

أبطال 13 تموز

يذكر أن فيلم “13 تموز” من بطولة الفنان نضال الشافعى، نانسى صلاح، هالة فاخر، حجاح عبد العظيم، ساره الشامى، مطرب الراب شاهين وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفنى والسينمائى للمنتج إسحق إبراهيم وإشراف عام عبدالله منصور ومن قصه وسيناريو وحوار جمال شاكر ومن إخراج معتز حسام.

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وكان انطلق عرض مسرحية سيدتى أنا بطولة نضال الشافعي وداليال البحيري وتأليف وإخراج محسن رزق، وذلك على المسرح القومي بالعتبة، يوم 1 يونيو.

نانسي صلاح ونضال الشافعي

وكان افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي سيدتي أنا الأسبوع الماضي، على المسرح القومي بالعتبة .

عرض سيدتي أنا من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى، وذلك بعد عرضي "ياسين وبهية"، و "حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد.

نانسي صلاح ونضال الشافعي

"بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى .

أشاد المخرج خالد جلال بالعرض وأداء أبطاله، وبكافة العناصر الفنية للعرض من ديكور وإضاءة واستعراضات وأزياء وموسيقى، ليخرج فى صورة مشرفة تليق بتاريخ وعراقة المسرح القومي، مؤكدا على أن الفن الهادف والعروض المسرحية القيمة تجذب الجمهور ، مما يساهم فى تنشيط الحركة المسرحية، وهو ما تشهده حاليا كافة خشبات مسرح الدولة.

من جانبه وجه الفنان محسن رزق مخرج عرض "سيدتي أنا"، الشكر لكل فريق العمل لما بذلوه من جهد كبير طوال فترة البروفات، مثمنا دور المخرج خالد جلال في إعادة الوهج إلى البيت الفني للمسرح.

تفاصيل عرض سيدتي أنا

عرض سيدتي أنا بطولة الفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.