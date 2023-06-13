مدرب بيراميدز يحصل على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B

حصل أحمد سامي النجار، مدرب فريق نادي بيراميدز على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA B، بعد اجتيازه لدورة التدريب بنجاح مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم والتي جرت في العاصمة الاسكتلندية إدنبره على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

وبحصول أحمد سامي نجار مدرب بيراميدز على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B، أصبح مدربا مؤهلا للعمل فى الأجهزة الفنية للفريق الأول مع الأندية الأوروبية على أعلى المستويات طبقا للمعايير الأوروبية بعد نجاحه فى دورة ورخصة التدريب من خلال الاتحاد الاسكتلندي.

واجتاز مدرب بيراميدز قبل بنجاح ٩ دراسات أخرى فى جوانب مختلفة فى تدريب كرة القدم مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم خلال الفترات الماضية وكان من ضمنها الرخصة UEFA Cالعام السابق.

مراحل تكوين رخصة التدريب

وتكونت رخصة التدريب UEFA B من ٣ مراحل أساسية، وانتهى منهم جميعا، المدرب المساعد لجايمي باتشيكو بنجاح بعد ظهور واعتماد النتيجة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الاسكتلندي الأسبوع الماضي، واستمرت الدارسة في دورة التدريب المذكورة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي إلى شهر مايو من العام الجاري.

وانقسمت دورة رخصة التدريب في مرحلتها الأولى إلى محاضرات مختلفة فى جميع جوانب كرة القدم عن طريق المدربين المدرسين المسئولين من الاتحاد الاسكتلندي، مع مدربين دارسين من دول مختلفة مثل اسكتلندا وإنجلترا وأيرلندا والبرتغال وكرواتيا وأمريكا وكندا.

محاضرات تطوير كرة القدم

فيما انقسمت المرحلة الثانية إلى تكوين محاضرات تدريب فى جميع جوانب تطوير كرة القدم المختلفة فى أعلى المستويات والمنافسات، ومن ثم التطبيق العملي فى الملعب فى العاصمة الاسكتلندية إدنبره لمحاضرات تدريب فى مختلف جوانب تطوير الفريق واللاعبين والمواقف التكتيكية المختلفة والطارئة، والمرحلة الثالثة كانت بخصوص التطبيق العملي فى الملعب فى العاصمة الاسكتلندية إدنبره فى تنفيذ محاضرات التدريب السابق إعدادها وقيادة وتطوير أداء اللاعبين فى مراحل مختلفة مستخدما أكثر من طريقة وخطط للعب.

وكان مطلوبا كذلك فى هذه الدراسة تسليم مهام تدريبية مختلفة فى كرة القدم والجوانب القائمة على المساعدة فى التدريب وتطوير اللاعبين مثل الإعداد البدني وعلم النفس الرياضي والطب الرياضى وجوانب أخرى، وكان يجب اجتياز كل هذه المهام بنجاح بعد التقييم من جانب الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم حتى يتثنى للمدربين النجاح ومن ثم الحصول على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B.

أحمد سامي يستعد للرخصة الأعلي

ويستعد أحمد سامي النجار، بعد اجتيازه وحصوله على الرخصة UEFA B، للبدء فى دراسة الرخصة الأعلى وهي UEFA A التي تعد أعلى دراسات ورخص التدريب فى أوروبا والعالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسبق لمدرب بيراميدز النجاح فى الحصول على دراسات أخرى فى كرة القدم لتطوير نفسه كمدرب مؤهل للعمل على أعلى المستويات، مثل الدبلومة المعتمدة فى التحليل الفني (بدرجة 96%) مع نادي برشلونة وكذلك الدبلومة المعتمدة مع نادي برشلونة في علم النفس الرياضي وتأثيره على أداء وتطوير اللاعبين المحترفين (بدرجة 94%)، إضافة إلى دارسات أخرى خاصة بتدريب كرة القدم مع نادي ليفربول والاتحاد الإنجليزي والويلزي والأمريكي في بداية دراساته التدريبية.

وكانت إدارة بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي داعمة للمدرب خلال الفترة الماضية للانتهاء من الدراسات الخاصة به، ووجهت له التهنئة على ما حققه حتى الآن، مع مزيد من الدعم في المستقبل.