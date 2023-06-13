ملتقى تيك توك الإبداعي يوفر لمحة على مستقبل المحتوى لتحفيز الابتكار

استضافت تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتقى تيك توك الإبداعي (#TikTokContentForum) في 8 يونيو ضمن تيك توك لاونج في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث وفرت لمحةً على مستقبل صناعة واستهلاك الترفيه. وجمعت الفعالية منشئي محتوى وشركاء وجهات إعلامية للكشف عن دور تيك توك في إعادة صياغة مشهد الترفيه وتحفيز الابتكار في القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشكل تيك توك الوجهة الترفيهية الأولى مع أكثر من مليار مستخدم نشط على المنصة شهرياً، حيث تسهم في إحداث نقلة نوعية في طرق التواصل والتفاعل. وتجمع المنصة العلامات التجارية والجمهور لبناء ثقافة ومجتمع مفعمَين بالابتكار وتجارب التواصل.

وسلطت الفعالية الضوء على تيك توك بصفتها المنصة الشاملة لاستكشاف أحدث الأفلام ومهرجانات الأفلام وفعاليات الجوائز والرسوم المتحركة والأنمي والبوكادست، وأخبار المشاهير والترفيه. ويتضمن التطبيق محتوىً متنوعاً ساهم في إحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه، بما في ذلك #WhatToWatch، والأنشطة الرمضانية، والمحتوى الخاص بجائزة أوسكار ومهرجان كان السينمائي، ومقاطع التمثيل بما فيها #ALister، فضلاً عن محتوى فرقة BTS.

وتعرّف الحاضرون في الملتقى على كيفية النمو من خلال المحتوى غير المدفوع على تيك توك، بالاستفادة من أدواته وموارده، من بينها ميزة الشاشة الخضراء، والبث المباشر، والمهام المُبرمجة مسبقاً، وقدرات البحث، وبما ينسجم مع إرشادات مجتمع المنصة. وتضمّن الملتقى محطات عديدة، بدءاً من ورش عمل بإشراف خبراء، ووصولاً إلى شروحات عملية، حيث استفاد الحاضرون من تحليلات قيّمة تسهم في تعزيز حضورهم وتأثيرهم على المنصة. ويبدأ المرح على تيك توك بمجرد الانضمام، إذ يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بأريحية وبطريقة إبداعية، بفضل طبيعة المنصة الإيجابية والداعمة.

وتناولت الجلسات الحوارية المميزة في الملتقى فن بناء مجتمعات متفاعلة على تيك توك. وشارك الخبراء والمؤثرون خبراتهم واستراتيجياتهم في بناء منظومة ترفيهية من خلال التعاون وإنشاء محتوى يلبي تطلعات الجمهور المتنوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسلطت هذه الجلسات الضوء على دور تيك توك في قيادة ثقافة قطاع الترفيه، مع الحفاظ على مجتمع يحتفي بالتنوع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات والتسويق لدى منصة تيك توك: "شكل ملتقى تيك توك الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحلةً فريدةً إلى مستقبل عالم الترفيه. وتجمع منصتنا عناصر الإبداع والابتكار والتواصل، وتشكل بوابةً لإعادة صياغة معاني الترفيه في العصر الرقمي. واكتسب الحاضرون تحليلات قيّمة حول كيفية الاستفادة من أدوات منصة تيك توك ومواردها لإنشاء مجتمعات تفاعلية والاحتفال بتنوعها المذهل".

ويزدهر مجتمع تيك توك على استكشاف المحتوى ومشاركته والتعاون في إنشائه، مما يسهم في تعميق التأثير العاطفي للترفيه. وأشار تقرير صادر عن شركة الأبحاث GoodQues في عام 2022 إلى أن 52% من مستخدمي تيك توك اكتشفوا ممثلين أو أفلام أو عروض جديدة من خلال المنصة، فيما وسع 69% تجربتهم من خلال مشاهدة محتوى تم إنشاؤه بشكل مشترك حول برامجهم أو أفلامهم المفضلة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى قائمة التشغيل ForYou# التي ساهمت في تعزيز مكانة الأغاني إلى صدارة قوائم الترتيب، ومن أبرزها أغنية 'Beggin لفرقة Maneskin، وأغنية Cupid من فرقة الغناء الكورية الجنوبية Fifty Fifty.

وتتمتع تيك توك بتأثير كبير في عالم الترفيه بلا شك. وجمعت حملة WhatToWatch# على المنصة 2.6 مليار مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إطلاقها، مما يؤكد على قدرة تيك توك على توفير محتوى متنوع ومميز للمستخدمين. كما تركز المنصة على فعاليات ثقافية، بما في ذلك #Ramadan2023، التي حازت على 10.5 مليار مشاهدة، مما يُعد مؤشراً على قدرتها على الاستفادة من مناسبات عالمية.

وحصلت الهاشتاجات المتعلقة بفعاليات مرموقة، مثل #Oscars2023 و#Cannes2023، على 61 مليون مشاهدة و65.7 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوحدها. وجمع التحدي العالمي TikTokShortFilm#، الذي حصل على 60 مليون مشاهدة، وحملة ALister# واسعة الانتشار، أكثر من 508 مليون مشاهدة في المنطقة، مما يرسي مكانة المنصة بصفتها الوجهة الترفيهية والثقافية الأولى.

وتضمن ملتقى تيك توك الإبداعي أيضاً محطات وأجنحة تفاعلية، ركزت على المحتوى والموارد والتأثيرات والموسيقى. وتواصل شركاء تيك توك بطريقة مرحة ومبتكرة في Speed Connect Corner. وكان الحاضرون على موعد مع تجربة المشاهدة #WhatToWatch، حيث استمتعوا بالمقاعد المريحة وتناول الفشار. وقدمت منطقتي الـ Live Corner وEffect Corner دروساً تعليمية مفصّلة للحاضرين حول البث المباشر وإنشاء التأثيرات على المنصة. وقام خبراء تيك توك بالتفاعل مع الحاضرين والإجابة على أسئلتهم، مما أضفى مزيداً من المرح والمعلومات على تجربتهم.

وتناول منتدى المحتوى Lifestyle & Education، الذي أُقيم في 9 يونيو، عالم تيك توك بشكل أعمق، حيث كشف عن دور المنصة في إعادة صياغة سبل الاستفادة من المنصات الرقمية ورسم ملامح لمستقبل المحتوى التعليمي ونمط الحياة.