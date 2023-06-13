فحص 9 آلاف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حرصه الدائم على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تعمل على خدمة الأهداف التنموية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان .

وذلك لمختلف فئات المجتمع ، وفى مقدمتها المرأة والطفل بالأسر الأولى بالرعاية ، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا ، وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 8 آلاف و 741 سيدة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة " لدعم صحة المرأة .

مؤكدا ً، على مواصلة جهود الفرق الطبية التابعة للمديرية ، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات ، من أبناء المحافظة بالمجان ، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ، ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية ، مثل ، أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض السكر من خلال قياس الوزن والطول ، وضغط الدم ، وتحليل سكر عشوائى فى الدم .

وإجراء فحص على الثدى للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ، ومغاغة المركزي, ومستشفى ملوى، و تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لاتخاذ اللازم مجانا.