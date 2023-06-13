تحرير 66 محضراً في حملات لضبط الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين بالإستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية ،بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية.

وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.



وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

وتم تحرير 54 محضر تمويني تنوعت ما بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - قضايا أخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم تحرير 12 محاضر ، (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون ترخيص - مجهولة المصدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.