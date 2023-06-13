المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لسوء الأحوال الجوية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات، تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالتعامل مع تحذيرات هيئة الأرصاد بتأثر البلاد، بقدوم منخفض جوي وكتل هوائية من الصحراء الغربية، تؤدي إلى نشاط قوي لرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى حد العاصفة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الوجود الميداني، على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين كافة.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين، أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة، إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وتهيب المحافظة بجميع المواطنين، وخصوصًا السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح، أو عواصف ترابية، أو سقوط أمطار، مع عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، أو المحولات الكهربائية، أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار، أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.