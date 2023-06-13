سفاجا تحذر المواطنين من رياح المحملة بالأتربة والرمال

ناشد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، المواطنين المسافرين من وإلي المدينة على الطرق السريعة توخي الحذر، نظرا لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة ، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أوضح رئيس المدينة أن تحديثات خرائط الطقس تشير إلي تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من المحافظات منها (محافظة البحر الأحمر- سوهاج - قنا)، حيث تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 0-100 كم / ساعة ).



واضاف شعبان، أن بيان الأرصاد حذر من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة حاد على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ومن المحتمل أن يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.



وتهيب إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية وتجنب التواجد اسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة ، و ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.