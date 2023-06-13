مبابي يخرج عن صمته ويرد على أنباء طلبه الرحيل عن باريس

رد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على التقارير الأخيرة التي أنتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.



قال مبابي أنه لم ينافش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكانت أنتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.



قبل أن ينفي مبابي تلك التقارير بشأن رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.



ويملك مبابي عقدا مع باريس حتى عام 2024، مع وجود إمكانية التمديد لموسم آخر.



بيان مبابي



خرج مبابي عن صمته مؤكدًا أنه أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان يوم 15 يوليو من عام 2022 أنه لن يفعل تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.



وتابع أن الرسالة المرسلة (خطاب يوم أمس ) كانت تهدف فقط لتأكيد الأمر بعدما أبلغ النادي بذلك شفهيا في وقت سابق.



مبابي يعيد الأمل لـ ريال مدريد وصدمة في باريس

يبدو أن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي بات غامضًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان، خاصة عقب إعلانه عدم الرغبة في التجديد للبي إس جي، والتفكير في خوض تجربة جديدة بنادي آخر.

ويتضمن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بند لتفعيل موسم آخر بعد نهاية الموسم المقبل ليستمر حتى يونيو 2025 ولكن بموافقة الطرفين.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أسباب عدم رغبة كيليان مبابي في التجديد وإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية بعدم تمديد عقده ومن ثم الرحيل.

كما فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المفاجأة قبل ساعات، بعدما أكدت أن مبابي رفض تفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وبهذا يحق له الرحيل مجانا عقب نهاية الموسم القادم (2023-2024).

وقرر مبابي عدم تفعيل هذا البند، مما وضع باريس سان جيرمان في موقف حرج لأن ذلك يعني أنه سيرحل بالمجان في 30 يونيو 2024، وبالتالي، بدأ النادي الفرنسي بالتفكير في رحيله الآن للاستفادة المادية مع وجود اهتمام من ريال مدريد الذي لا يفضل النادي الفرنسي بيع اللاعب له بأي مبلغ مالي.



