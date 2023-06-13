إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة بالضفة الغربية

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الثلاثاء، بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق مدينة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.



واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم بلاطة شرقي نابلس، وحاصرت شابًا مطاردًا داخل أحد المنازل.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز حوارة وبيت فوريك تجاه مخيم بلاطة.

وأُصيب 3 أشخاص برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام، كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الدخول لمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق: “إن هناك إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، الأولى بالصدر والثانية بالكوع والفخذ، والإصابتان بوضع مستقر”.

من جهته قال الهلال الأحمر، إن شابا مصابا باليد والقدم نقل للعلاج إلى مستشفى رفيديا، وإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه سيارة إسعاف لمنعها من الوصول لمكان الإصابات في نابلس.

واندلعت خلال عملية الاقتحام اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل وطالبت شابا بتسليم نفسه، حيث استهدفت البيت المحاصر بقذائف الأنيرجا.

الاحتلال يهدد بتفجير المنزل المحاصر

واحتل قناصة جنود الاحتلال منازل محيطة بالمنزل المحاصر في مخيم بلاطة واحتجزوا سكانها، وهدد جيش الاحتلال بتفجير المنزل المحاصر.

وقالت كتائب شهداء الأقصى – نابلس في بيان مقتضب لها :”بعون الله وقوته مقاتلونا يخوضون اشتباكا مسلحا مع قوة خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس”، من جهتها قالت سرايا القدس-كتيبة نابلس: “أمطر مجاهدونا القوة الصهيونية الخاصة في محيط المنزل المحاصر بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة”.

وذكر موقع حدشوت يسرائيل العبري: “إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزلا في مخيم بلاطة في نابلس، وهناك تبادل لإطلاق النار”.

أما موقع مفزاكي راعم العبري قال: “إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلوب (طنجرة الضغط) في المنزل المحاصر بمخيم بلاطة شرق نابلس”.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنان طارق الشقفة وأحمد محمد صباريني من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة، وصورت منازل قيد الإنشاء لمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى أم التوت، وتلفيت، وجلقموس شمال شرق جنين.

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