الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حسين زكي مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد بنادي الجزيرة

حسين زكي
حسين زكي

تعاقد نادي الجزيرة مع حسين زكي المدير الفني السابق لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي، لقيادة فريق كرة اليد في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

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ووقع زكي عقود تدريب فريق كرة اليد بنادي الجزيرة رسيما خلال الساعات الماضية بعد اتفاقه مع إدارة النادي على كافة تفاصيل التعاقد.

حسين زكي يُمجد تاريخ نادي الجزيرة

من جانبه أكد حسين زكي أن نادي الجزيرة من الأندية العريقة في كرة اليد وفي الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الجزيرة يمتلك تاريخا كبيرا ومشرفا على كافة المستويات، وسيسعى لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع إدارة النادي خلال الموسم المقبل في دوري المحترفين.

وكان حسين زكي قد تولى في الموسم الماضي تدريب نادي المعادي، ثم تولى تدريب نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في المراحل الأخيرة من الموسم وحقق معه المركز الثاني في الدوري والكأس.

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