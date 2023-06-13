سويلم يستقبل نظيره الزيمبابوي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو

في إطار استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣، استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ديفيد مارابيرا وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك ، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء

كما أكد سويلم، على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي ، لا سيما مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe)، معربا عن أمله في مشاركة كافة الدول الأفريقية في هذه المبادرة الهامة التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

تدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة

كما دعا وزير الري، وفد زيمبابوي للمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة التكيف ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

ومن جانبه أعرب رئيس وفد زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية ، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الإعتماد علي أبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة ، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

سويلم يستقبل وزير المياه بجمهورية زيمبابوي

سويلم يستقبل وزير المياه بجمهورية زيمبابوي