رئيس جامعة طنطا يفتتح معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان.

وجهز معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان في جامعة طنطا بـ ١٠٨ جهاز كمبيوتر وخدمات الإنترنت ومعد لإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتطوير أنشطة البحث العلمي لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية.

جاء افتتاح معمل الحاسب الآلي فى حضور الدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان في جامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

نقلة نوعية في جامعة طنطا

أكد رئيس جامعة طنطا على أن الافتتاحات الجديدة التي تشهدها جامعة طنطا تمثل نقلة نوعية في تعظيم قدراتها الاكاديمية والخدمية.

وأشار رئيس جامعة طنطا الى أن افتتاح اليوم يأتى ضمن أعمال التطوير وفقاً لخطتها الاستراتيجية للمشروعات التعليمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز الطاقات الاستيعابية لتحقيق أعلى مستوي من الجودة في خدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية بالكلية والجامعة.

وتفقد رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكلية وحدة التخدير الكلي لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجهاز التخدير المتطور المستلم حديثا، وقسم الجراحة وغرف العمليات الجراحية والأجهزة المستلمة حديثا الخاصة بعمليات قسم جراحة الفم والوجه المجهزة على أعلى مستوى وفقاً للمواصفات، بطاولات عمليات و2 جهاز تخدير من أحدث الأجهزة وكشاف عمليات مدعم بكاميرا.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بجهود كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في تطوير البنية التحتية والتجهيزية في كلية طب الأسنان.