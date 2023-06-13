لوبيتيجي مرشح بقوة لقيادة الهلال السعودي

بدأ إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات قوية للتعاقد مع المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، لقيادة الزعيم.



وتابعت التقارير السعودية، أن لوبيتيجي أصبح ضمن قائمة الهلال الأساسية لتولي قيادته في الموسم الكروي المقبل، بعد توجيه الشكر لرامون دياز.



ودرب لوبيتيجي نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي ، وقبل ذلك قاد نادي ريال مدريد، ومنتخب إسبانيا.



ويدير لوبيتيجي في الوقت الحالي القيادة الفنية لنادي ولفرهامبتون منذ شهر نوفمبر الماضي.



وكان لوبيتيجي مدربا لريال مدريد عام 2018 ، بالإضافة لمنتخب إسبانيا في الفترة من 2016 إلى 2018.

وترغب إدارة نادي الهلال في التعاقد المبكر مع مدير فني جديد من أجل الوقوف على الفريق منذ بداية المعسكر الخارجي، وإعداد الفريق السعودي بشكل مناسب.









الهلال السعودي يفاوض لويس البيرتو ويقدم عرضًا كبيرًا



فتحت إدارة نادي الهلال السعودي باب التفاوض مع النجم الاسباني لويس البيرتو للتعاقد معه ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال قدم للاعب عرضًا جيدًا حيث بلغت قيمة الراتب (8) مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ (12) مليون يورو لنادي لاتسيو الايطالي مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

وذكرت التقارير أن اللاعب يُريد الانتقال للنادي السعودي وأن هناك اجتماعات سابقة تم عقدها بين الطرفين أبدى فيها ترحيبًا كبيرًا بخوض التجربة في المنطقة العربية.

ويسعى الهلال لإبرام أكثر من صفقة مميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم الفريق بعد قرار رحيل أكثر من لاعب أجنبي بالفريق وعلى رأسهم المهاجم النيجيري إيغالو ولاعب الوسط ماثيوس بيريرا.

قدم نادي النصر السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قدم نادي النصر السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتسعى إدارة النصر بكل قوة من أجل حسم المزيد من الصفقات العاليمة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل دعم الفريق لتحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة والمشاركة في دوري الأبطال.



