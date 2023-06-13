احتياج في سوق العمل المصري والألماني في مجال الطاقة المتجددة.. تفاصيل

ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التعاون القائم بين المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ومركز تدريب شركة سيمنز للطاقة، لنقل الخبرات في واحدة من المجالات الجديدة والمتميزة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتمكين الشباب وتأهيلهم لأسواق العمل.

وأضافت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على ارتياد مجالات المستقبل والاستثمار فيما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية وبشرية، موضحة أن مصر تحظى بمناخ متميز يمكن الاستثمار فيه، في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية وهو أحد المجالات المرشحة أن تقود مصر فيها عالمياً، مشيرة إلى حرصنا على الاستفادة من خبرات شباب الباحثين وتقديم أوراقهم البحثية وابتكاراتهم التي تطعم هذا المجال بالمزيد من الابتكارات، على النحو الذي استخدمته وزارة الهجرة خلال المشاركة في مؤتمر المُناخ Cop27، بجانب الاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج من خلال مؤتمرات مصر تستطيع وغيرها، والتي نتج عنها إطلاق أول أطلس لشمس مصر.



وتابعت السفيرة سها جندي أنه يوجد احتياج في سوق العمل المصري والألماني لوجود عاملين في مجال الطاقة المتجددة على درجه عالية من التميز، مضيفة أن هذه الرخصة الدولية تمكن من يجتازها من الحصول على وظائف أفضل سواء في مصر أو في ألمانيا أو الدول الأوروبية بشكل عام، وفقا لقواعد العمل في مختلف الأسواق، حيث أعربت الوزيرة عن سعادتها بلقاء متدربين من الإمارات وبعض الدول العربية الأخرى، يسعون أيضا للاستفادة من هذه المنشأة التي توفر لهم التدريب علي أعلى المستويات.

حيث شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حفل تخرج أول دفعتين من الشباب المصري الذين تم تدريبهم على أساسيات السلامة للعاملين بمجال طاقة الرياح، بالأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، وذلك بحضور المهندسة ليلى الحارص، المدير العام المنتدب من شركة سيمنز للطاقة، لإدارة مركز الشركة للتدريب في مجال الطاقة، وأندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر "چي آي زد".

كانت الوزيرة قد رحبت خلال اجتماع بالسيدة ليلي الحارص، مدير عام شركة سيمنز للطاقة، بالتعاون مع "سيمنز" لتوسعة مبادرات التدريب من أجل رفع القدرات البشرية للشباب وتأهيلهم للتنافس في اسواق العمل الدولية، كما رحبت بدعوتهم للنسخة المقبلة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا"، والذي يهدف لدعم التعاون بين دول القارة والاستفادة بنقل الخبرات بينها والإسهام في تنمية الدول الشقيقة في إفريقيا، مؤكدة أن الشباب المصري يترك بصمة جيدة في أسواق العمل الخارجية، بما لديه من انضباط ودأب وإتقان.