حبس عامل متهم بقتل آخر بالشرقية بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر بطعنه بسلاح أبيض في منطقة البطن، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بينهما.

والبداية بتلقي الأجهزة بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" أحمد. لـ" مقيم بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبين قيام "رضا. ص. م" عامل، بارتكاب الواقعة، حيث قام بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض، وسدد طعنة نافذة له بالبطن أودت بحياته، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.