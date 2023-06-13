مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلمي مسجد السلطان حسن وزخارف عربية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية، الأربعاء المقبل الموافق ١٤ يونيو الجاري.

موعد عرض فيلمي مسجد السلطان حسن وزخارف عربية

ومن المقرر عرض كل من فيلم "مسجد السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد الذي يعد واحدًا من أعرق الآثار الإسلامية بالقاهرة، وفيلم "زخارف عربية" للمخرج عبدالقادر التلمساني والفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق.

مركز الثاقفة السينمائية

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.