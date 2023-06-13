ندوة دينية لشباب الشرقية عن" الأضحية فضائلها وأحكامها"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ومع اقتراب عيد الأضحي المبارك، نظمت المديرية اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان " الأضحية فضائلها وأحكامها " وتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة متحدثا عن تعريف الأضحية وشروطها، والميقات الزمني للأضحية، وكيفية شرائها من الأسواق، وفضل وشروط الأضحية والمضحى، وحكم الاشتراك في الأضحية (الجمل أو الناقة)، وكيفية تقسيمها بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.