الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب الصالات يواجه الكويت اليوم في دور الثمانية بكأس العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، منتخب الكويت فى دور الثمانية ببطولة كأس العرب اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء. 

 

وكان منتخب مصر قد صعد إلى دور الثمانية بالبطولة عقب الفوز على منتخب موريتانيا وفلسطين والتعادل مع العراق وتصدر المجموعة الثالثة. 

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محمد أبوالوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في كأس العرب بالسعودية

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور من كأس العرب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فاز على منتخب موريتانيا بسباعية مقابل هدفين، ثم التعادل مع العراق 3-3، والفوز على فلسطين بنتيجة 5-1 فى ختام دور المجموعات بكأس العرب.

 

قائمة منتخب مصر للصالات في كأس العرب

تضم القائمة لبطولة كأس الع 15 لاعباً هم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

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جهاد عرفة: منتخب الصالات جاهز للمنافسة في كأس العرب

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

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15 لاعب في قائمة منتخب الصالات ببطولة كأس العرب

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