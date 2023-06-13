رئيس مركز أبشواي بالفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

قام المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بجولة ميدانية موسعة بشوارع المدينة والقري لمتابعة الأعمال الجارية ضمن الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية ومتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بالمراكز والمدن، والعمل على حل المشكلات التى قد تواجه التنفيذ.

وخلال جولته تفقد رئيس المركز استكمال أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ابشواي ومتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات، وتشمل استكمال أعمال رصف طريق أبشواي النصارية العجميين ربطاً بالدائري وطريق ابشواي جبل سعد مروراً بالدائري وطريق أبشواي السنجق النزلة ربطاً بالدائري طريق الجناين، وتشمل عملية استكمال أعمال رصف طريق أبشواي النصارية العجميين ربطه بالطريق الدائري ( طريق الجناين ) وطريق ابشواي جبل سعد مروراً بالدائري وطريق أبشواي السنجق النزلة، وشملت الأعمال توريد وفرد وتمهيد السن وطبقات الأساس، بالإضافة إلى استكمال أعمال صب البلدورات على بحر أبو جنشو بطريق خلف كنيسة أبشواي، حفاظاً على جوانب الطريق ومنع أي انهيارات بالطريق، ووجه رئيس المركز برفع واسترجاع أعمدة الإنارة بعد توسعة الطرق وإنشاء الأعمال الصناعية اللازمة وتغطية المجاري المائية.

وخلال جولة رئيس المركز تم رصد أعمال حفر للبدء في أعمال بناء مخالف خلف كنيسة أبشواي لرخصة منتهية منذ عام 2019م، وقامت الحملة المرافقة لرئيس المركز بردم الحفر ووقف الأعمال وتوجيه الإدارة الهندسية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، كما تابع رئيس المركز تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية عزبة بلونة التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بقرية ابوكساه، وتم ردم الأساسات المخالفة ورفع تشوينات من الطوب الأبيض على مساحة 85 متر بحضور المهندسة هيام محمد رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبوكساه، والمهندس خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية.

متابعة أعمال تغطية وتوسعة الطريق السياحي أبشواي شكشوك

وفي نفس السياق تفقد رئيس المركز استكمال أعمال تغطية وتوسعة الطريق السياحي أبشواي شكشوك وطريق القري السياحية، ووجه بسرعة إنهاء استكمال أعمال الانترلوك بالطريق والتي تشمل رصف الجزء المنتهي من التوسعات بحضور المهندسة سعاد السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية شكشوك، كما شملت جولة رئيس المركز تفقد استلام وفرد وتمهيد السن بطريق ابشواي جبل سعد ضمن أعمال رصف الطريق وبدء رصف طريق أبشواي العجميين، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بشارع المصرف بابو جنشو وطريق ابشواي النصارية ربطاً بالطريق الدائري وطريق الجناين، واستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة المرور من أعمال رصف وانترلوك ودهان واجهات العمارات السكنية والمباني بعد توسعة الطريق ورفع الأكشاك المخالفة وعوائق الطريق.