موعد انقطاع الإنترنت حول العالم

نشرت وكالة ناسا للفضاء بيان عن انقطاع الانترنت في العالم، والذى أثر حالة من الجدل بين سكان العالم، متسائلين عن موعد وسبب انقطاع الانترنت؟.

ويشكل تأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض قضية مهمة لوكالة ناسا وعلماء الفضاء حول العالم، حيث يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية في تعطيل الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية، مما يؤدي إلى تعطل الحياة اليومية للملايين من الأشخاص حول العالم.

تعمل ناسا وشركاؤها في مختلف أنحاء العالم على دراسة الرياح الشمسية والتنبؤ بها وتطوير التقنيات لحماية كوكب الأرض من تأثيراتها السلبية.

نهاية الإنترنت حول العالم

أعلنت وكالة ناسا عن إطلاقها لمركبة فضائية في مهمة قومية تتحمل مسؤوليتها أمام العالم أجمع لتفادي نهاية الإنترنت حول العالم، وذلك بسبب عاصفة شمسية قد تتسبب في انقطاع خدمة الإنترنت وحرمان الملايين منها حول العالم في الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير ، أن مركبة الفضاء التي أطلقتها “ناسا” قد نجحت بعد مهمة شاقة في جمع العديد من المعلومات الحيوية حول عمل الرياح الشمسية.

وكالة ناسا توضح تأثيرات الرياح الشمسية :

هى تمدد البلازما من الغلاف الجوي الخارجي للشمس، حيث يتم تسخين هذه البلازما بـ استمرار لدرجة أن جاذبية الشمس لا تستطيع تثبيتها، وعندما تدور الشمس، فإنها تلف خطوط مجالها المغناطيسي فوق مناطقها القطبية في دوامة دوارة كبيرة، مما يخلق تياراً ثابتاً من "الرياح الشمسية".

الرياح الشمسية

تسببت الرياح الشمسية في حدوث صدع في المجال المغناطيسي لكوكبنا، ومن المعروف أن المجال المغناطيسي للأرض حيوي للحياة على الأرض، لأنه يحمي طبقة الأوزون من الأشعة الكونية والإشعاعات الضارة، حيث قدّر خبراء الأرصاد الجوية مؤخراً أن سرعة الرياح الشمسية وصلت إلى 400 كيلومتر في الثانية عندما كانت تضرب الأرض.

أدى هذا الهجوم إلى اضطرابات مغنطيسية أرضية، وعلى الرغم من أن نطاق الرياح الشمسية ليس كبيراً بما يكفي لتصنيفها على أنها عاصفة شمسية، إلا أنها تسببت في اضطراب طفيف داخل الغلاف المغناطيسي للأرض.

تأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض:

يمكن أن تصل الرياح إلى سطح الكوكب في عدة أيام وتعطل شبكات الكهرباء وكذلك عمليات الأقمار الصناعية، وإلى جانب هذه العواقب السلبية، يمكن أن تتسبب الرياح الشمسية في حدوث شفق قطبي بالقرب من القطبين، ووفقاً لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي، لا يمكن للتفاعل الحالي بين المجال المغناطيسي للأرض والرياح الشمسية أن يؤثر على الأنظمة التكنولوجية فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الأنشطة البشرية.