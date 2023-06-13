«سنيورة» ابنة سيناء تحتاج للعلاج خارج مصر

«سنيورة» طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى مصابة بتكسير فى خلايا الدم الحمراء (تاليسيميا) المعروف باسم أنيميا البحر المتوسط ودراستها بالنظام المنزلى بطيئة الحركة وفى صعود ونزول السلالم محرومة من أبسط وسائل الترفيه ومن اللهو واللعب مثل باقى الأطفال وأجريت لها عملية جراحية نادرة (استئصال الطحال) ويصرف لها علاج شهرى (تأمينى) من مستشفى العريش وينقل لها دم بشكل غير دورى من مستشفى بئر العبد عند اللزوم، ومؤخراً تم تحويلها من مستشفى العريش إلى مستشفى أطفال مصر بالقاهرة ومنها إلى مستشفى أبوالريش وتسلمت منها علاجاً إضافيا لعلاجها الحالى ونصحونا بالسعى لسفرها للعلاج بالخارج ومعاشى لا يزيد على 1200 جنيه شهرياً ومتطلبات «سنيورة» تستحوذ على جزء من هذا المعاش.

أحمد حنفى مهنى محمد

ت: 01017828805

محافظة شمال سيناء - بئر العبد - عمارة 22 مدخل أ - حى العمارات