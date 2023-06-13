اندرايف شحن: التروسكيل ثاني وسيلة نقل شهرة وطلباً في مصر

وفقا لدراسات حديثة أجريت من قبل اندرايف شحن، التروسيكل هو ثاني أكثر وسيلة نقل استخداماً وشهرة في مصر لـ نقل الشحنات، وهو أحد الأسباب التي صنفت مصر سوق هام وفعال لـخدمة inDrive شحن التي تتواجد في أكثر من 25 دولة حول العالم ، حيث يمثل التروسيكل من 20 إلى 25% من إجمالي رحلات اندرايف شحن في مصر.



يعتبر التروسكيل من وسائل النقل الشائعة في شوارع مصر ويُستخدم لنقل مجموعة متنوعة من السلع ، مثل المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية ومواد البناء والآلات الصغيرة، كما إنه يحظى بشعبية خاصة لنقل البضائع إلى الأسواق والشركات في المناطق الصغيرة.



وتعود شعبية التروسكيل في مصر وفقا للدراسة التي اجريتها اندرايف شحن لعدة أسباب من أهمها استخدامها بشكل شائع لتسليم البضائع محلياً والنقل داخل المدن ، لا سيما في المناطق المزدحمة حيث قد تواجه السيارات الكبيرة صعوبة في التنقل، كما أن التروسكيل يتميز بـ الدراجة ذات الثلاث عجلات المتحركة بسهولة ، وهو أمر يسهل التنقل في الشوارع الضيقة للأسواق والاختناقات المرورية ، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة.

قال معاذ حرب ممثل الأعمال لـ اندرايف شحن في الشرق الأوسط :" تلبية الاحتياجات المحلية لعملائنا تعد من أهم الأشياء بالنسبة إلينا و تعمل اندرايف شحن في العديد من البلدان حول العالم ، لكننا اكتشفنا أن التروسكيل في مصر من أهم الخيارات للمستخدمين وعليه اقبال كبير لذلك وفرنا لعملائنا بشكل أكبر كما أن التطبيق يتميز بأن يمكن للمستخدم تحديد سعر الخاص بالشحن، فقد أًصبح التروسكيل شائعاً بين الشركات الصغيرة والتجار في مجال البقالة".



نموذج عمل اندرايف شحن

أما عن سيارات الشحن المسجلة على التطبيق لأي مهمة مثل ميني فان و دبابة وتروسيكل، وسيارة جامبو كبيرة و سيارات جامبو تلاجه أو تريلا للشحنات الكبيرة، والميزة الأساسية هي أن المستخدمين يتفاوضون على جميع التفاصيل - مثل الأسعار والتاريخ وما إلى ذلك، نحن كـ شركة نقدم فقط منصة للتوصيل ، ولا نفرض شروطنا على الطرفين سواء السائق او الراكب ، وايضاً من مميزات اندرايف شحن إمكانية إرسال الشحنات سواء داخل المدينة أو بين المدن ، لا توجد مصاريف إضافية للركاب ، ولا رسوم خدمة للسائقين .



وكذلك السرعة في اختيار السائق لأن اختيار السائق والتفاوض على سعر الرحلة أو الشحنة لا يستغرق سوى بضع دقائق، وليس عدة ساعات كما هو معتاد في غالبية شركات نقل البضائع