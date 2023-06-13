ضبط عبوات دوائية بيطرية مجهولة المصدر بالزقازيق

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية، قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير ٣ محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط ٨١ عبوة لـ ٢١ صنف دواء بيطري مخالف مجهول المصدر منتهى الصلاحية.

وأشار إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.