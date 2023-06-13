تنفيذ قرار الإزالة

أصدر حى غرب المنصورة – محافظة الدقهلية - مشكورا قرارات إزالة رقم 189 و190 لسنة 2006 لقيام المخالفين بالتعدى على المسقط السماوى أعلى مسجد الرحمة بالعقار 31 شارع محمود حسانين من عبدالسلام عارف بالمنصورة وضم هذا المسقط إلى شقة كل منهما، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الإزالات على الرغم من مخاطبتنا كافة الجهات المعنية، ولدينا صور من خطابات وزارة التنمية المحلية يفيد بمخاطبة محافظة الدقهلية مأمور قسم أول لتحديد أقرب موعد لتنفيذ قرارات الإزالة مؤرخ فى 25-10-2022، وأخيرا صورة من رد محافظة الدقهلية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والذى يوضح أنه تم ارسال استعجال أكثر من مرة للشرطة لتحديد موعد لتنفيذ قرارات الإزالة بتاريخ 6-3-2022، وللأسف الشديد لم يتم التنفيذ حتى الآن بسبب عدم قيام قسم أول المنصورة بإخطار حى غرب المنصورة بتحديد ميعاد للتنفيذ رغم استعداد وجاهزية الحى للتنفيذ. لذلك نناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل وإصدار أوامركم إلى قسم أول المنصورة بسرعة تحديد ميعاد وإرساله إلى حى غرب المنصورة لسرعة التنفيذ للحفاظ على المسجد وحماية المصلين خاصة أن هذا المسقط هو بحرى العقار ويخشى على السكان صحيا وبيئيا.

توقيعات عديدة من السكان

عنهم

رجب السيد إبراهيم عيد

م. 01003448605