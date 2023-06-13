إعادة القومسيون الطبى

توجهت بتاريخ 26/11/2022 إلى مستشفى أحمد ماهر لتوقيع الكشف الطبى للحصول على تقرير طبى يؤكد استحقاقى بطاقة الخدمات المتكاملة، ومعى شهادة من المعهد القومى للجهاز العصبى المركزى (شلل الأطفال سابقاً) تؤكد أننى أسير بصعوبة بسبب تعرضى لحادث قمت على أثره بتركيب مفصلين للفخذين والحوض وبدلاً من توقيع الكشف الطبى علىّ رفض الطبيب فحص وكتب على السيستم أننى لا أعانى من أية إصابات لذلك أناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة تشكيل لجنة طبية تتولى فحص وكتابة تقرير يناسب حالتى الصحية.

عزيزة أحمد محمود عبدالنعيم

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