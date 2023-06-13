توريد 523 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم الثلاثاء من الأقماح بلغ ١١٥٩طن و٨٠٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٣٥٣٦ طن و ٤٩٠ كيلو قمح، منوهة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصه للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصه بالمحافظه المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.