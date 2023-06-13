السعودية تقترب من استضافة السوبر الأفريقي في أغسطس المقبل

كشف الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اقترب من إبرام اتفاق مع اتحاد الكرة السعودي لاستضافة بطولة السوبر الأفريقي المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ال"كاف" في إطار خطته لتسويق بطولاته بصدد إعلان إتفاقه مع الاتحاد السعودي لإستضافة بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري خلال شهر أغسطس المقبل على غرار ما تم مسبقا مع الاتحاد القطري.

وأكد شبانة الاتحاد السعودي يرغب في إستثمار شعبية الأهلي بالمملكة في إطار الخطة الموضوعة لاستضافة الأحداث الكروية الكبرى والتي كان آخرها استضافة كأس العالم للأندية في نهاية العام الحالي.

الاتحاد السعودي يعلن ضم كانتي خلال 24 ساعة

يستعد نادي الاتحاد السعودي لإعلان صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي خلال 24 ساعة وذلك ضمن خطة دعم فريق النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في تصريحات اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد سينهي صفقة نجولو كانتي خلال الـ 24 ساعة القادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي على الصفقة عقب التوقيع الرسمي على العقود.

وأضاف رومانو: "الطرفان توصلا إلى اتفاق الأسبوع الماضي وكانتي اجتاز الكشف الطبي ويتبقى فقط توقيع العقود".

كما ذكر موقع جول الشهير في تقرير له اليوم: " الاتحاد أنهى اتفاقه مع كانتي خلال الأسبوع الماضي، الكشف الطبي انتهى أخيرا، اليوم ستنتهي المحادثة الأخيرة مع النجم الفرنسي الدولي بالتوقيع ".