عاجل إلى وزيرَى التعليم والأوقاف

توجد قطعة أرض فضاء مساحتها حوالى ثلاثة أفدنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء منوفية وسط الكتلة السكانية عدد سكانها حوالى 50 ألف مواطن فى حاجة إلى مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية حيث تبعد المدارس مسافات طويلة وتعرض التلاميذ للخطر والحوادث والأهالى تخشى على أبنائها.

لذا نناشد وزيرى التعليم والأوقاف الموافقة على إنشاء مدرسة ابتدائى وأخرى إعدادى على قطعة الأرض الفضاء على ترعة وحوض الطولانى وسط البلد وأملنا كبير فى موافقتكم على مطلبنا.

عنهم

شوقى على سليم

سكرتير عام مساعد الوفد بالمنوفية سابقاً