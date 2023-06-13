عاجل
حادث خطير وسط إنجلترا.. وحالة توتر تسود مدينة نوتنجهام
الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

عاجل إلى وزيرَى التعليم والأوقاف

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

توجد قطعة أرض فضاء مساحتها حوالى ثلاثة أفدنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء منوفية وسط الكتلة السكانية عدد سكانها حوالى 50 ألف مواطن فى حاجة إلى مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية حيث تبعد المدارس مسافات طويلة وتعرض التلاميذ للخطر والحوادث والأهالى تخشى على أبنائها.

لذا نناشد وزيرى التعليم والأوقاف الموافقة على إنشاء مدرسة ابتدائى وأخرى إعدادى على قطعة الأرض الفضاء على ترعة وحوض الطولانى وسط البلد وأملنا كبير فى موافقتكم على مطلبنا.

عنهم

شوقى على سليم

سكرتير عام مساعد الوفد بالمنوفية سابقاً

الجريدة الورقية