غدا تنظيم ورشة عربية بعنوان سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال بالجامعة العربية

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورشة عمل عربية بعنوان "سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم"، غدا يوم الأربعاء عبر المنصة الرقمية، وذلك تنفيذا لتوصيات الدورة (26) للجنة الطفولة العربية برئاسة مملكة البحرين، وإدراكا لخطورة ما تتعرض له هذه الفئة من الأطفال من عنف وإساءة وانتهاك لحقوقها خاصة في ظل المستجدات والأزمات الراهنة.

من المقرر أن يشارك في أعمالها ممثلي الآليات المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميون والخبراء المتخصصين في مجال الطفولة.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على أهمية وضع وتطوير وتفعيل نظم وسياسات حماية اجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، ارتكازا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.

ومن المقرر أن تناقش الورشة واقع سياسات حماية الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم عربيا، واقتراح آليات بناء وتطوير وتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، والإطار التشريعي لحمايتهم، فضلا عن استعراض التجارب والمبادرات في المجال.

