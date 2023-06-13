رئيس وزراء العراق: نؤكد موقفنا الداعم لمصر في القضية الليبية والسودانية

أكد محمد شيّاع السوداني، رئيس وزراء العراق، موقف العراق الداعم لمصر فى القضية الليبية والسودانية، متابعًا: أنه يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات، مُؤكدًا أن العراق يتمتع في الوقت الحالي بالاستقرار السياسي والمجتمعي.

وأضاف "السوداني"، أن العراق تربطه علاقات حضارية وتاريخية مع مصر، مُشددًا على رغبة بلاده في تعزيز العمل المُشترك مع القاهرة في العديد من المجالات.

رئيس وزراء العراق

وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم التوصل لها خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، مُؤكدًا سعي بلاده لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص محليًا وإقليميًا.

ولفت إلى أن العراق عازم على التعاون مع مصر في مجال البنية التحتية، مُؤكدًا أن أمن العراق واستقراره يُعد جزءًا رئيسيًا من أمن مصر واستقرارها.

يزور محمد شيّاع السوداني، رئيس وزراء العراق، مصر، على رأس وفدٍ رسمي رفيع المستوى، لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، والتي تهدف في المقام الرئيسي لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأُطر القانونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

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