الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت صباح اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كذلك أكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

عمليات تهريب أسلحة ومخدرات

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون من قبل الميليشيات.

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وكشفت مصادر استخباراتية محلية ودبلوماسية غربية، أن الأردن نفذ غارتين على موقعين للمخدرات جنوب سوريا، وقتل إمبراطور الكبتاغون مرعي الرمثان، الشهر الماضي.

وتعتبر هذه أول عملية يعلن عنها الجيش الأردني بعد الغارة الجوية التي وقعت بين درعا والسويداء واستهدفت منزل الرمثان.

وتُعد سوريا مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.

وفي سياق آخر، أحيت سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية خلال العامين الماضيين لتسهيل دخول السوريين القادمين من سوريا إلى المملكة، وكذلك من تمت إعادة توطينهم في الخارج، آمال آلاف العائلات السورية لزيارة أقاربهم مجددا.

واعتبرت الحكومة الأردنية في تصريحات صدرت على لسان مسؤولين لقناة "المملكة" الرسمية، بأن جملة القرارات "تصب في مصلحة الأردن اقتصاديا" وتراعي "البعد الإنساني" لأوضاع اللاجئين السوريين في الخارج، مع التأكيد على أن التسهيلات ليست "لم شمل".

ويتطلب إجراء الزيارة السير بمجموعة من الإجراءات عبر نافذة وزارة الداخلية الأردنية الالكترونية، والحصول على موافقة مسبقة دون أن يكون هناك قرارات إبعاد سابقة تتعلق بأسباب أمنية.

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