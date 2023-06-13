حكم واجب النفاذ

رغم صدور حكم لصالحى فى القضية رقم 10321 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 8460 لسنة 2022 بالحبس سنة وكفالة مائتى جنيه لصالحى ضد المتهم والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديدًا لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الاحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى اجراء بشان إلقاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم وقبل ان يضيع حقى أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والآمان.

محمد محمد عبداللاه

المقيم بأبوالنمرس الجيزة