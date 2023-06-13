إزالة 12حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بقروى السلامية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بنطاق مجلس قروى السلامية، حيث تم تنفيذ إزالة 12حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية بالاضافة الى إزالة 4 حالات حماية النيل بناحية نجع الحجة.

الحملة انطلقت بقيادة طلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز، واللواء ماجد الشربينى نائب مدير الامن لقطاع الشمال والمقدم محمد إمبابي نائب مأمور مركز شرطة نحع حمادى والنقيب عيد الخشاب وقوة من مركز الشرطة وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم ازالة عدد 12حالة بناء على ارض زراعية اصلاح زراعى بمساحة 17قيراط و12سهم عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، بالاضافة الى تنفيذ عدد 4 حالات إزالة تعدى على حرم النيل بناحية نجع الحجة بمساحة 60 متر مكعب عبارة عن القاء مخلفات قمامة.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.