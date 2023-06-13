غدًا.. قطع المياه عن بعض قرى البلينا بسوهاج حتى الثامنة مساءً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قرى بنى منصور وعرابة ابيدوس والحرجة قبلى والحرجة بحرى والغابات والسلمانى والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة غدًا الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 فى تمام الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.