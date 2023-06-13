مدبولي: "نتعاون مع العراق في عمليات إعادة الإعمار"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إن العلاقات مع العراق تاريخية وتمتد جذورها عبر سنوات طويلة”، مُشددًا على دعم مصر للخطوات التي يتخذها العراق لمكافحة الإرهاب.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، جمعه برئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعاونًا مع العراق بشأن مشروعات إعادة الإعمار، واستغلال تجربة الشركات المصرية في هذا المجال.

مدبولي: “استعداد الشركات المصرية للعمل في العراق”

وأشار إلى استعداد الشركات المصرية للعمل في العراق والمُساهمة في مجال البنية التحتية، مُؤكدًا أن مصر عازمة على التعاون مع العراق في عملية إعادة الإعمار.

يزور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مصر، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، والتي تهدف في المقام الرئيسي لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تحول من دون ذلك، ودعم الأُطر القانونية.