ترعة السقارية بالبدرشين.. مقلب للقمامة

نعانى نحن سكان المنازل التى تقع أمام ترعة السقارية بالقرب من كوبرى الرى بالبدرشين من تكدس تلال القمامة بهذه الترعة التى قامت الدولة بتبطينها وأنفقت عليها ملايين الجنيهات للحفاظ على مياه الرى من التسرب والهدر المستمر، وتقدمنا بعدد من الشكاوى إلى المسئولين بالرى ومجلس مدينة البدرشين، وكان المسئولون يقومون برفع القمامة وتحميلها بلوادر مجلس المدينة ثم تعود مرة أخرى، و«الرى» تؤكد عدم مسئوليتها عن هذا التلوث، نفس الأمر يتكرر من سيارات الكسح التى تلقى بمخلفات الصرف الصحى بالترعة وأهالى المنطقة يدفعون الثمن خلال أيام الصيف عن طريق هجوم البعوض والذباب عليهم وتعرضهم لروائح كريهة ليلا ونهارا.

الأهالى يناشدون محافظة الجيزة ومديرية رى الجيزة التعاون فى منع إلقاء القمامة بمياه الترعة وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

عنهم

مهندس زراعى عزت محمد رفاعى

البدرشين - الجيزة